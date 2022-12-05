Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії й депутат від Консервативної партії Ліз Трасс планує взяти участь у наступних парламентських виборах країни. Вони заплановані на 2024 рік.

Про це повідомило The Independent.

За даними речника Трасс, ексглава уряду боротиметься за своє місце в окрузі Південно-Західний Норфолк.

Водночас Ліз Трасс має намір продовжувати виконувати свою роботу парламентаря після шести тижнів перебування на посаді. Раніше вона стала прем’єр-міністеркою з найкоротшим терміном служби на посаді глави уряду в історії Великої Британії.

Сьогодні ввечері спливає термін, коли депутати-консерватори повинні офіційно оголосити керівництву партії про свій намір балотуватися або навпаки на наступних парламентських виборах.

Зазначимо, що Ліз Трасс офіційно подала у відставку з посади прем’єр-міністерки Великої Британії 25 жовтня. Вона перебувала на посаді лише 49 днів.

Раніше The Guardian писало, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії й депутат від Консервативної партії Борис Джонсон теж планує брати участь у наступних парламентських виборах країни. Він має намір балотуватися від Консервативної партії на окрузі Аксбрідж і Саут-Русліп.