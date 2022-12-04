Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Навчальну програму розпочали влітку 2022 року. Її проводили інструктори Збройних сил Канади Операції UNIFIER UK у тісній координації з армією Великої Британії.
Українські захисники навчилися надавати першу медичну допомогу, здобули навички зі стрільби, убезпечення та розпізнавання вибухової загрози. Ще бійці ЗСУ пройшли навчання веденню бою у міських умовах та в окопах.
За даними Генштабу, наступного року українські війська будуть навчати далі.
“У рамках операції UNIFIER, канадської військової місії з навчання та розбудови потенціалу в Україні, Збройні сили Канади надішлють до Сполученого Королівства більше 220 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами, за підтримки підрозділу командування та управління, для початкового розгортання приблизно чотири місяці”, — додали у повідомленні.
Раніше Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter, що бійці, які проходять навчання у межах місії INTERFLEX одразу отримують комплекти зимової форми.
“Українським новобранцям, які проходять навчання у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів“, – йдеться у повідомлені.
Варто зазначити, що понад 7 тисяч українських військових пройшли базовий військовий вишкіл за кордоном. Також тривали заходи колективної підготовки підрозділів ЗСУ на полігонах країн-партнерів.
- Чеський парламент погодив дозвіл на перебування українських військових на території країни з метою навчання. Також схвалено відправлення чеських інструкторів для навчання військовослужбовців ЗСУ у країнах Європейського Союзу.
- Військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.
- Нова Зеландія направила до Великої Британії 120 військових інструкторів.
- Уряд Швеції направив до Великої Британії інструкторів для проведення базового військового вишколу українців.