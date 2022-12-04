У Великій Британії завершилася остання серія навчань українських військових у 2022 році. Тренування буде відновлено у січні 2023 року.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Навчальну програму розпочали влітку 2022 року. Її проводили інструктори Збройних сил Канади Операції UNIFIER UK у тісній координації з армією Великої Британії.

Українські захисники навчилися надавати першу медичну допомогу, здобули навички зі стрільби, убезпечення та розпізнавання вибухової загрози. Ще бійці ЗСУ пройшли навчання веденню бою у міських умовах та в окопах. За даними Генштабу, наступного року українські війська будуть навчати далі.

“У рамках операції UNIFIER, канадської військової місії з навчання та розбудови потенціалу в Україні, Збройні сили Канади надішлють до Сполученого Королівства більше 220 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами, за підтримки підрозділу командування та управління, для початкового розгортання приблизно чотири місяці”, — додали у повідомленні. Раніше Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter, що бійці, які проходять навчання у межах місії INTERFLEX одразу отримують комплекти зимової форми.

“Українським новобранцям, які проходять навчання у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів“, – йдеться у повідомлені.