Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
“За карантинними індикаторами Луганська та Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, – зазначив міністр.
Він також додав, що середній час перебування регіонів на червоному рівні становить 30-35 днів.
“Україні вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватися протиепідемічних норм”, – резюмував очільник МОЗ.
Нагадаємо, що з понеділка, 22 листопада, у Києві та Львові відновлюють очне навчання у школах.
В Україні за минулу добу, 21 листопада, зафіксовано 7464 нові випадки COVID-19. Захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники. Найбільше випадків виявлено у Дніпропетровській області.
- Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу. Відповідна програма має запрацювати з 19 грудня.