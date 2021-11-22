У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що цього тижня має відбутись засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій дві області України виключать з переліку червоних.

Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“За карантинними індикаторами Луганська та Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, – зазначив міністр.

Він також додав, що середній час перебування регіонів на червоному рівні становить 30-35 днів.

“Україні вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватися протиепідемічних норм”, – резюмував очільник МОЗ.

Нагадаємо, що з понеділка, 22 листопада, у Києві та Львові відновлюють очне навчання у школах.

В Україні за минулу добу, 21 листопада, зафіксовано 7464 нові випадки COVID-19. Захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники. Найбільше випадків виявлено у Дніпропетровській області.