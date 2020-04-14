Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“Ми рахуємо кількість пацієнтів, які будуть з важким перебігом хвороби та потребуватимуть реанімаційних заходів. Наша межа, межа на яку ми розраховували та якої дотримуємося, це не більше 3,5 тисячі хворих, які одночасно перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам і пройти коронавірусну хворобу, і водночас рятувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів”, — сказав Ляшко.
За словами заступника міністра, саме від кількості пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби залежать прогнози, що впливають на рішення уряду, пов’язані з карантином.
“Від цього залежать і всі інші прогнози […] Відслідковуємо динаміку, щоб або ще посилювати карантинні заходи, або починати процес підготовки до виведення країни з карантину”, — додав Ляшко.
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- Станом на 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу виявлено 325 нових випадки.
- Серед інфікованих коронавірусом 530 осіб — медичні працівники.