Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко розповів, скільки пацієнтів з COVID-19, які потребують інтенсивної терапії, може витримати медична система країни.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Ми рахуємо кількість пацієнтів, які будуть з важким перебігом хвороби та потребуватимуть реанімаційних заходів. Наша межа, межа на яку ми розраховували та якої дотримуємося, це не більше 3,5 тисячі хворих, які одночасно перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам і пройти коронавірусну хворобу, і водночас рятувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів”, — сказав Ляшко.

За словами заступника міністра, саме від кількості пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби залежать прогнози, що впливають на рішення уряду, пов’язані з карантином.

“Від цього залежать і всі інші прогнози […] Відслідковуємо динаміку, щоб або ще посилювати карантинні заходи, або починати процес підготовки до виведення країни з карантину”, — додав Ляшко.

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