Про це він поінформував в інтерв’ю виданню LB.ua.

Так, на запитання, що зміниться в МОЗ після його призначення, Ляшко відповів: “Багато чого. У першу чергу 50% керівного складу”.

За його словами, йдеться про трьох з шести заступників міністра.

“І далі вже профільні заступники працюватимуть зі своїми директоратами. Але в мене прохання було до всіх, з ким я вже проводив перемовини, в тому числі до заступників, які лишаються, щоб за період мого перебування на посаді був сформований сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп. Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам’ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров’я. Також буде сформовано склад колегії МОЗ, бо до цього не було колегії”, – пояснив очільник МОЗ.

Ляшко запевнив, що “не підбиратиме тільки тих, з ким комфортно”.

Він також зазначив, що в квітні було запущено аудит системи охорони здоров’я, який виявив “прогалини за рік”.

“Створено робочу групу, її очолює міністр охорони здоров’я. Я вам скажу, що цей аудит був проведений боєм. Ми розпочали його у квітні – і тепер знаємо всі прогалини системи охорони здоров’я за рік. Ми перевірили всі проблемні питання в Програмі медичних гарантій, в організації управління в системі охорони здоров’я, в системі протиепідемічного захисту, в системі закупівель, оскільки є питання закупівель у плановому порядку, а є питання екстрених закупівель, які повинні вирішуватися швидко. Це передусім маски, ЗІЗи, вакцини”, – наголосив Ляшко.