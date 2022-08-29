Про це повідомило російське видання Cnews.
Працівники російського представництва відпрацюють останній день 31 серпня. Компанія зупинила постачання продукції ще у квітні. Фірма оголошувала про таке рішення через російський напад на Україну.
Logitech виробляє клавіатури, комп’ютерні миші, колонки, геймпади, джойстики, а також обладнання для геймерів. Це швейцарська фірма.
Представники Logitech не прокоментували інформацію про свій відхід.
На думку заступника директора і співзасновника компанії Vinteo Дмитра Сірого, у Logitech – “найкраща периферія у своєму сегменті, вони лідери за якістю продуктів, що задають технологічні тренди”. Він додав, що у РФ не має подібних локальних виробників, тому їх продукцію будуть заміняти на китайські аналоги. Утім, останні поступаються якістю.
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