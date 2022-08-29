З російського ринку йде виробник комп'ютерних клавіатур і мишей Logіtech. Співробітників буде звільнено.

Про це повідомило російське видання Cnews.

Працівники російського представництва відпрацюють останній день 31 серпня. Компанія зупинила постачання продукції ще у квітні. Фірма оголошувала про таке рішення через російський напад на Україну.

Logitech виробляє клавіатури, комп’ютерні миші, колонки, геймпади, джойстики, а також обладнання для геймерів. Це швейцарська фірма.

Представники Logitech не прокоментували інформацію про свій відхід.

На думку заступника директора і співзасновника компанії Vinteo Дмитра Сірого, у Logitech – “найкраща периферія у своєму сегменті, вони лідери за якістю продуктів, що задають технологічні тренди”. Він додав, що у РФ не має подібних локальних виробників, тому їх продукцію будуть заміняти на китайські аналоги. Утім, останні поступаються якістю.