Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов'язані з Росією. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як "Газпром" "Сбербанк EN+ ", "Лукойл" та "Полюс".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На біржі зазначили, що зупиняють торгівлю з компаніями з огляду на ринкові умови та задля підтримки впорядкованих ринків.

Міжнародні санкції все сильніше починають давити на російський бізнес та підривають роботу окремих британських компаній. До прикладу, йдеться про гірничодобувну компанію “Evraz”, 29% акцій якої належать російському олігарху Роману Абрамовичу.

Раніше Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю акціями “ВТБ Капитал” (дочірня компанія другого за величиною банку РФ “ВТБ”). Також відомо, що Управління фінансового нагляду призупинило торгівлю глобальними депозитарними розписками банку на Лондонській фондовій біржі, де “ВТБ Капитал” має вторинний лістинг. Основний лістинг банку знаходиться у Москві.

Відомо також, що 2 березня російський “Сбербанк” оголосив про вихід з європейського ринку після того, як зіштовхнувся з великим відпливом готівки, а також через небезпеку для своїх працівників та відділень. Оголошення “Сбербанку” з’явилось через декілька годин після того, як Європейський центральний банк наказав закрити “Sberbank Europe”.