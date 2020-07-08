Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

“Обіцяли – зробили. Тепер у нас з’явилася онлайн-реєстрація. Вона діє для рейсів SkyUp Airlines з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Запоріжжя”, – йдеться в повідомленні.

Також в компанії відзначили, що можна зареєструватися онлайн, якщо летите на відпочинок з партнерами-туроператорами SkyUp.

Нагадаємо, що 17 червня аеропорт “Київ“ ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів