Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

“Євросоюз та країни інших регіонів продовжують дію обмежень на в’їзд українців, тому ми змушені оптимізувати заплановану раніше польотну програму. Частина напрямків повністю скасовується, оскільки вони планувалися саме на літній сезон. Інша частина напрямків, які планувалося запускати на постійній основі, стартуватимуть пізніше”, – йдеться у повідомленні.

З цьогорічної літньої навігації SkyUp виключила такі напрямки: Київ — Майорка — Київ; Київ — Тенеріфе — Київ; Київ — Ламеція-Терме — Київ (також рейси з регіонів); Київ — Корфу — Київ; Київ — Закінтос — Київ; Київ — Катанія — Київ; Київ — Ріміні — Київ (також рейси з регіонів); Одеса — Єреван — Одеса; Львів — Батумі — Львів; Запоріжжя — Батумі — Запоріжжя; Одеса — Батумі — Одеса; Львів — Іракліон — Львів; Одеса — Іракліон — Одеса; Запоріжжя — Іракліон — Запоріжжя; Запоріжжя — Прага — Запоріжжя; Київ — Піза — Київ; Київ — Барі — Київ; Львів — Париж (Бове) — Львів; Харків — Париж (Бове) — Харків; Одеса — Тбілісі — Одеса; Харків — Тбілісі — Харків; Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя.

За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Також компанія вирішила відкласти до 15 серпня старт польотів в Грецію, Португалію, Італію (крім рейсів Львів — Неаполь — Львів, запланованих на 3, 7, 10 серпня), Іспанію, Францію, на Кіпр, Чехію, Вірменію та в Ізраїль.

Крім того, у компанії пропонують пасажирам низку варіантів для відшкодування вартості квитків. Зокрема, можна отримати відшкодування квитка у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання на майбутню покупку квитків або додаткових послуг авіакомпанії, змінити дату мандрівки, а також пропонується пересадка на інші рейси та відшкодування повної вартості квитка.