Угорський лоукостер Wizz Air зреагував на воєнну агресію РФ проти України та вирішив скасувати усі рейси до РФ на літній сезон.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Зазначено, що Wizz Air постійно відстежує ситуацію, тож компанія вирішила скасувати усі авіарейси з та до РФ, передбачені графіком літнього сезону – тобто до 30 жовтня.

“Рейси знімаються з системи бронювання. Про будь-які подальші зміни будуть повідомлені у відповідний термін”, – зазначили у Wizz Air.

Варто зауважити, що раніше, 27 лютого, перевізник вже зупиняв польоти до РФ, але пізніше потрапив до списку тих, хто може літати до Росії попри накладені на неї санкції.