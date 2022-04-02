Про це компанія повідомила у Facebook.
Зазначено, що Wizz Air постійно відстежує ситуацію, тож компанія вирішила скасувати усі авіарейси з та до РФ, передбачені графіком літнього сезону – тобто до 30 жовтня.
“Рейси знімаються з системи бронювання. Про будь-які подальші зміни будуть повідомлені у відповідний термін”, – зазначили у Wizz Air.
Варто зауважити, що раніше, 27 лютого, перевізник вже зупиняв польоти до РФ, але пізніше потрапив до списку тих, хто може літати до Росії попри накладені на неї санкції.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що Італія може бути гарантом нейтралітету України.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європу через недостатньо жорстку позицію щодо санкцій проти Росії.