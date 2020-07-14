Екс-генпрокурор Юрій Луценко не виключає, що в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори за результатами місцевих виборів.

Таку думку він висловив в інтерв’ю #Буквам.

Необхідність проведення дострокових виборів може бути продиктована низькою підтримкою президентської політсили на місцевих виборах.

“Місцеві вибори дадуть сигнал про те, що у президента не все добре … Коли він усвідомлює, що у нього не більше 20% місцевих депутатів, при тому дуже нерівномірно по всій Україні, у нього, можливо, відкриється бажання думати, що з цим робити”, – зазначив політик.

Якщо так і станеться – президента, можливо, будуть вмовляти погодитися на перевибори.

“Це і є вікно можливостей. Я дуже сподіваюсь, що серйозні гравці, в тому числі й олігархи, які до нього ходять звітувати про боротьбу з коронавірусом, йому пояснять, що в цій ситуації необхідно терміново сформувати новий парламент”, – додав він.

Луценко вважає, що такі вибори можуть відбутися або наступної весни, або наступної осені.

При цьому він зазначив, що чим далі, тим більше буде падати рейтинг “Слуги народу”.

Луценко також зазначив, що через непрофесіоналізм дій влади може наступити колапс економіки.

“Всі в один голос говорять, що цієї осені в економіці може наступити колапс. Це говорю не я. Це говорять люди, які працюють у бізнесі, в Нацбанку, в серйозних економічних інституціях, аналітичних центрах в Україні і за кордоном”, – додав він.