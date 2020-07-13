Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук повідомив про зміни у порядку денному позачергового засідання, зокрема, про виключення з нього проекту Постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року) №3809 та проектів Закону про внесення зміни до статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати №3708 і №3708-1.

До порядку денного для прийняття рішення було включено проекти Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо фінансового забезпечення проведення виборів №3712 і №3712-1.