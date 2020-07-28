Футбольний клуб "Динамо" (Київ) опублікував листування президента клубу Ігоря Суркіса і румунського тренера Мірчі Луческу, з якої випливає, що Луческу все-таки буде працювати в київському клубі.

Листування опублікували в Facebook.

“На сторінки румунської преси потрапив текст листа, який Мірча Луческу адресував особисто Ігорю Суркісу ще минулої суботи, 25 липня. Окрім задушевної бесіди, Ігор Суркіс того ж дня відповів пану Луческу таким же особистим посланням в епістолярному жанрі. На що, у свою чергу, Мірча теж письмово запевнив президента “Динамо” в тому, що він готовий прийняти цей виклик і приступити до роботи вже у вівторок, 28 липня”, – йдеться у повідомленні.

Суркіс вирішив оприлюднити листування з Луческу, щоб не плодити чутки про реальні наміри сторін.

“На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з командою “Динамо” (Київ). Хочу подякувати родині Суркіс за довіру та за зроблену пропозицію, але відчуваю, що не зможу працювати в атмосфері неприйняття, що виходить від тієї частини вболівальників, підтримки яких команда найбільше потребує в моменти спортивних баталій”, – йдеться у листі від Луческу.

У відповідь Суркіс зазначив, що хвиля емоцій частини вболівальників “Динамо” не може стати визначальним фактором для майбутнього команди.

“Керівництво клубу цілком усвідомлено зробило вам пропозицію, розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку… Нам разом треба буде витримати ще чимало інформаційних штормів”, – сказал Суркіс.

Мірча Луческу зазначив, що ніколи не пасував перед труднощами.

“Я ніколи не пасував перед труднощами. І тим паче не готовий це робити, коли маю підтримку таких людей, як ви. Мої побоювання були пов’язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольній сім’ї київського клубу. Упевнений, що разом із вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом”, – відповів тренер Мірча Луческу.