Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, в окупованих містах триває примусова мобілізація – на молодих батьків полюють поряд із дитячими садочками: “Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вже вдаються до крайніх мір”, написав Гайдай.
У Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто залишив місто та ховається у селі.
Голова ОВА розповів, що нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області родичі примусово мобілізованих осіб влаштували акції протесту, вимагаючи повернути бійців додому.
- Зокрема під час проведення прихованої мобілізації на території ОРДЛО росіяни планують призвати до армії РФ навіть жінок.