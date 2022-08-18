Російські окупанти задля поповнення лав своєї армії обмінюють інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду на їжу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, в окупованих містах триває примусова мобілізація – на молодих батьків полюють поряд із дитячими садочками: “Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії РФ вже вдаються до крайніх мір”, написав Гайдай.

У Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто залишив місто та ховається у селі.

Голова ОВА розповів, що нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже.