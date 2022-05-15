Під час проведення прихованої мобілізації на території ОРДЛО, росіяни планують призвати до армії РФ навіть жінок.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зауважила, що заходи з прихованої мобілізації розпочалися в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки.

Своєю чергою, в ОРЛО в межах мобілізації росіяни поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести “звірку даних” жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

Денісова нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенції “Про захист цивільного населення” під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави служити в її збройних чи допоміжних силах.