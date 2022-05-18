Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Наразі 16 та 17 травня мітинги відбулися у Луганську та Ровеньках. Протести мають стихійний характер. Головна вимога родин мобілізованих — це повернути їх з фронту.

Варто зазначити, що на війну з Україною залучають осіб віком від 18 до 60 років. Росіяни вимагають чоловіків прийти до місцевого відділу поліції для реєстрації, однак її причин не пояснюють.

“За наявною інформацією, на тимчасово захопленій території Луганської області 16-17 травня відбулись стихійні акції протесту членів родин осіб що були примусово мобілізовані до лав російських окупаційних військ. Протести зафіксовані у Луганську та Ровеньках”, — йдеться у повідомлення Генштабу.

Також у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація. Серед насильно мобілізованих – кримські татари, яких окупанти змушують брати зброю до рук шляхом погроз.