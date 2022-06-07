Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Протягом декількох годин рятувальники ліквідовували пожежу торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. За словами голови ОВА, будівля гірничо-індустріального фахового коледжу практично вигоріла, а загальноосвітня школа зазнала руйнувань. Водночас трьох постраждалих у Лисичанську та Привіллі госпіталізували.
Гайдай також додав, що внаслідок масованого обстрілу Золотого зруйновано 13 будинків. У Гірському — пошкоджено ще 11 будинків.
Зокрема, війська РФ продовжують штурм Сєвєродонецька. Втім, ЗСУ відбили атаку росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового, а в районі Білогорівки російська армія використовує ДРГ.
- Нагадаємо, що на Сході тривають запеклі бої за Сєверодонецьк. Українські захисники поступово відтісняють російських окупантів з міста.
- Також, імовірно, під Попасною (Луганська область) Збройні сили України вбили російського генерал-майора Романа Кутузова.