Станом на вечір 11 червня в Луганській області точиться протистояння російським окупаційним військам. Зокрема, тривають потужні бої у Тошківці та Сєвєродонецьку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами в області декілька важких напрямків – з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець, яка зараз зміліла. Водночас дуже потужні бої між захисниками України та російським ворогом спостерігаються в Тошківці та Сєвєродонецьку.

Також територію підприємства “Азот” обстрілюють годинами з артилерії. Зокрема, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.

У вуличних боях в Сєвєродонецьку ЗСУ перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком.