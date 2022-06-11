Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами в області декілька важких напрямків – з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець, яка зараз зміліла. Водночас дуже потужні бої між захисниками України та російським ворогом спостерігаються в Тошківці та Сєвєродонецьку.
Також територію підприємства “Азот” обстрілюють годинами з артилерії. Зокрема, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.
У вуличних боях в Сєвєродонецьку ЗСУ перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком.
- Нагадаємо, що окупантів не цікавить, чим харчуватиметься населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Вони вивозять із регіону не тільки зерно й соняшник, а й масло, сири та ковбасу.
- Раніше повідомлялося про ситуацію на фронті станом на 11 червня та ліквідування понад 32 тисяч окупантів.