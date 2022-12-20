Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.
Експерти зауважили, що Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень повномасштабного російського вторгнення в Україну, хоча обидва відзначили, що Білорусь все ще стикається із західною загрозою.
Також Путін заявив, що може розглянути питання підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до використання “боєприпасів зі спеціальними боєголовками” через “загострення” ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави.
Експерти зауважили, що Лукашенко постійно говорить про нібито загрозу для Білорусі з боку Заходу та НАТО, щоб таким чином уникнути участі військ РБ у війні проти України
“ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, прийняв ці тези Лукашенка, не переконавши його змінити їх, опосередковано підтверджує цю оцінку. Лукашенко, швидше за все, змінив би свою риторику, щоб створити якесь правдоподібне пояснення своєму власному народу про те, чому він раптово відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, яку він створив, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну”, – зазначили експерти.
- 19 грудня у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, котрі тривали понад дві з половиною години. Серед членів російської делегації були, зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров та російський міністр оборони Шойгу.