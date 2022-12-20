19 грудня у Мінську відбулась зустріч невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої останній ймовірно, намагався змусити Білорусь взяти участь у війні проти України. Водночас експерти Інституту вивчення війни вважають, що найімовірніше, Лукашенко укотре відмовив Путіну повноцінно приєднуватись до повномасштабної війни.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Експерти зауважили, що Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень повномасштабного російського вторгнення в Україну, хоча обидва відзначили, що Білорусь все ще стикається із західною загрозою.

Також Путін заявив, що може розглянути питання підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до використання “боєприпасів зі спеціальними боєголовками” через “загострення” ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави.

Експерти зауважили, що Лукашенко постійно говорить про нібито загрозу для Білорусі з боку Заходу та НАТО, щоб таким чином уникнути участі військ РБ у війні проти України

“ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною. Той факт, що Путін, схоже, прийняв ці тези Лукашенка, не переконавши його змінити їх, опосередковано підтверджує цю оцінку. Лукашенко, швидше за все, змінив би свою риторику, щоб створити якесь правдоподібне пояснення своєму власному народу про те, чому він раптово відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, яку він створив, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна в Україну”, – зазначили експерти.