19 грудня у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, котрі тривали понад дві з половиною години. Серед членів російської делегації були, зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров та російський міністр оборони Шойгу.

Про це поінформувало російське видання Meduza.

Так, головною темою переговорів заявлено двосторонню співпрацю. За словами російського лідера Путіна, “обговорення пройшли з урахуванням ситуації у світі, яка складається загалом”.

Водночас на пресконференції, ні Путін, ні Лукашенко жодного разу прямо не згадували про війну в Україні.

Лише раз Лукашенко заявив, що, попри “деякі гострі кути”, Білорусь і Росія “знаходять відповіді на всі загрози”. Також він висловив сподівання, що Захід “прислухається до голосу розуму” та відновить діалог щодо безпеки.

Тоді як Путін зазначив, що Росія та Білорусь домовилися “продовжувати практику спільних військових навчань”, а також спільно боротися із санкціями.

“Ми вдвох — співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на цій планеті. У нас лише одна суперечка: хто більше. Володимир Володимирович каже, що я. Я почав думати, що він. Ну ухвалили рішення, що разом однаково”, — сказав Лукашенко, коментуючи ставлення до нього та до Путіна у світі.

Російські війська базуються в Білорусі та використовували її територію під час початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому. Росія також має ударну авіацію, яка базується в Білорусі. Але Лукашенко доклав певних зусиль, щоб білоруські війська не були прямо залучені до війни Росії в Україні.

Раніше Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявив, що Білорусь можуть схиляти до наземної операції проти України. Російський президент Володимир Путін з білоруським колегою Олександром Лукашенком обговорить залучення РБ до війни.