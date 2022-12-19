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На Мінському саміті Путін спільно з Лукашенком уникають згадок про Україну в публічних коментарях

19 грудня на саміті в Мінську президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко у своїх публічних заявах уникали згадок про Україну.

Понеділок, 19 грудня 2022, 20:01
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Про це повідомляє CNN.

У короткому виступі Путін зазначив, що “Білорусь є найближчим союзником Росії”. Окрім цього, російський лідер очікує, що цього року товарообіг між двома країнами досягне рекорду в еквіваленті 40 мільярдів доларів.

Своєю чергою, Лукашенко заявив, що, попри “деякі гострі кути”, Білорусь і Росія “знаходять відповіді на всі загрози”. Також він висловив сподівання, що Захід “прислухається до голосу розуму” та відновить діалог щодо безпеки.

Лукашенко згадав про економічні відносини, зазначивши, що “завдяки спільній роботі Росії та Білорусі вдалося подолати можливі негативні наслідки санкційного тиску”.

У CNN нагадали, що російські війська базуються в Білорусі та використовували її територію під час початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому. Росія також має ударну авіацію, яка базується в Білорусі. Але Лукашенко доклав певних зусиль, щоб білоруські війська не були прямо залучені до війни Росії в Україні.

Раніше Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв заявив, що Білорусь можуть схиляти до наземної операції проти України. Російський президент Володимир Путін з білоруським колегою Олександром Лукашенком обговорить залучення РБ до війни.

Теги: Білорусь, лукашенко, мінський саміт, публічні згадки, Путін

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