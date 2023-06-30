Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на урочистих зборах з нагоди Дня Незалежності Білорусі заявив, що “Західні політики власноруч кладуть голову Європи на ядерну гільйотину”.

Джерело: Белта

Лукашенко заявив, що якщо державності та незалежності Білорусі та Росії буде загрожувати небезпека, то “відповідь буде адекватною”.

“Не випробовуйте наш слов’янський терпець і свою долю”, – пригрозив самопроголошений президент.

Лукашенко також сказав:

“Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони серйозно думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом і Європою? Не дай бог, спалахне найстрашніша в історії війна, не просто буде спекотно у Варшаві, Києві чи Вільнюсі – зникнемо ми, Європа як цивілізація. Але їм же це не треба. Нам теж. Білорусь, Росія в такому результаті категорично не зацікавлені”.