Джерело: Белта
Лукашенко заявив, що якщо державності та незалежності Білорусі та Росії буде загрожувати небезпека, то “відповідь буде адекватною”.
“Не випробовуйте наш слов’янський терпець і свою долю”, – пригрозив самопроголошений президент.
Лукашенко також сказав:
“Чи усвідомлюють західні політики, що вони власними руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони серйозно думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом і Європою? Не дай бог, спалахне найстрашніша в історії війна, не просто буде спекотно у Варшаві, Києві чи Вільнюсі – зникнемо ми, Європа як цивілізація. Але їм же це не треба. Нам теж. Білорусь, Росія в такому результаті категорично не зацікавлені”.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, 30 червня, після саміту ЄС заявив, що Польща хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО у зв’язку з тим, що РФ розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
- 14 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.