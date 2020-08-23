Про це повідомляє Telegram-канал пресслужби Лукашенка “Пул первого” і видання TUT.by.
На відео діючий президент приземляється на вертольоті біля Палацу Незалежності, у нього в руках автомат Калашникова (без магазину).
Видання повідомляє, що разом з Лукашенком у резиденції приземлився і його 15-річний син Микола. Він теж у формі, бронежилеті і з автоматом без магазину.
Насамперед чинний президент відправився дякувати силовикам, які стоять в оточенні.
“Хлопці, дякую вам, ви красавці!”, – сказав Лукашенко.
“Ми з вами до кінця”, – відповіли правоохоронці.
Минск. Лукашенко в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков. pic.twitter.com/nK4ap6DgCG
— TUT.BY (@tutby) August 23, 2020
- Раніше повідомлялося, що сьогодні тисячі людей по всій країні вийшли на “Марш нової Білорусі” проти режиму Лукашенка.
- У Мінську на марш вийшли близько ста тисяч людей.