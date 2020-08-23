Президент Білорусі Олександр Лукашенко з автоматом і в бронежилеті прилетів в свою резиденцію. Перед цим до неї підійшли учасники протестувальники.

Про це повідомляє Telegram-канал пресслужби Лукашенка “Пул первого” і видання TUT.by.

На відео діючий президент приземляється на вертольоті біля Палацу Незалежності, у нього в руках автомат Калашникова (без магазину).

Видання повідомляє, що разом з Лукашенком у резиденції приземлився і його 15-річний син Микола. Він теж у формі, бронежилеті і з автоматом без магазину.

Насамперед чинний президент відправився дякувати силовикам, які стоять в оточенні.

“Хлопці, дякую вам, ви красавці!”, – сказав Лукашенко.

“Ми з вами до кінця”, – відповіли правоохоронці.

Минск. Лукашенко в бронежилете вышел за оцепление Дворца независимости и стал благодарить силовиков. pic.twitter.com/nK4ap6DgCG — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020