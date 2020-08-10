Про це повідомляє БелТА.
Лукашенко повідомив, ніхто не застосовував жодні репресії по відношенню до протестуючих.
“Ніхто ніяких репресій в порушення закону не робив і робити не буде. І ви виконаєте закон. І зникнути будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон. Будете порушувати, будемо відповідати. І то ми ще м’яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців “, – сказав він.
Він зазначив, що готовий до діалогу з опонентами влади, але не потерпить “провокацій”.
“Я хочу, щоб було спокійно. Щоб ми з вами вели діалог, якщо він є. Якщо ви здатні щось зробити для країни, я створю вам всі умови. Якщо ви будете боротися проти країни, навіть в найдрібніших речах увергнути країну в хаос і дестабілізувати – ви отримаєте миттєву від мене відповідь. Це мої конституційні повноваження. За що ви мене дорікаєте”, – зазначив Лукашенко.
Також білоруський президент сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим заявив, що вибори “пройшли як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше”.
“Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили – вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти “, – сказав Лукашенко.
- У Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.
- Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.