Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував протести в країні. Він заявив, що готовий вести діалог з опозицією, але не потерпить провокацій.

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко повідомив, ніхто не застосовував жодні репресії по відношенню до протестуючих.

“Ніхто ніяких репресій в порушення закону не робив і робити не буде. І ви виконаєте закон. І зникнути будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон. Будете порушувати, будемо відповідати. І то ми ще м’яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців “, – сказав він.

Він зазначив, що готовий до діалогу з опонентами влади, але не потерпить “провокацій”.

“Я хочу, щоб було спокійно. Щоб ми з вами вели діалог, якщо він є. Якщо ви здатні щось зробити для країни, я створю вам всі умови. Якщо ви будете боротися проти країни, навіть в найдрібніших речах увергнути країну в хаос і дестабілізувати – ви отримаєте миттєву від мене відповідь. Це мої конституційні повноваження. За що ви мене дорікаєте”, – зазначив Лукашенко.

Також білоруський президент сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим заявив, що вибори “пройшли як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше”.

“Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленьким діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили – вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти “, – сказав Лукашенко.