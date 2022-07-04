Про це повідомило білоруське державне інформагентство “БелТА”.

Зазначено, що Лукашенко привітав зі святом особисто та від імені білоруського народу. Він запропонував “забути про розбіжності, які розколюють сім’ї, суспільства, цілі континенти, та об’єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації”.

“Цього святкового дня бажаю всім американцям простих речей, які зрозумілі кожному і об’єднують усіх людей незалежно від рівня добробуту та кольору шкіри: міцного здоров’я, миру, стабільності та віри в краще майбутнє, яке можливе, тільки якщо ми будемо прагнути до цього разом”, — сказав він.

Своєю чергою, російське агентство “Інтерфакс” зазначило, що Путін не буде відправляти вітальної телеграми Джозефу Байдену. За словами його прессекретаря Дмитра Пєскова, 2022 рік став “кульмінацією недружньої політики” стосовно Росії.

“Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне надсилання такого вітального послання”, — заявив представник Кремля.