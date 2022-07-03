Про це пише білоруське державне видання БелТА з посиланням на виступ Лукашенка у меморіальному комплексі “Курган Слави”.
Він зазначив, що РФ – це братня їм держава, найближча держава у світі, де живуть їхні брати, за його словами, “рідні брати”.
“Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи. І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у “спецоперації” визначена мною давно”, – наголосив Лукашенко.
Він також зауважив, що війська РБ зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб “не допустити удару в спину росіянам з боку натовських військ”.
Також Лукашенко вважає, що НАТО збільшило чисельності збройних сил у Східній Європі вдесятеро саме для того, щоб воювати, тож, РБ, на його переконання, “має вистояти”.
- Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася завдати удару по військових об’єктах на території його держави три дні тому, проте всі українські ракети були перехоплені.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо того, що Білорусь офіційно воюватиме у повномасштабній російсько-українській війні на боці РФ.
- Проте у Білорусі проводять розконсервацію військової техніки. Її можуть залучити для допомоги окупаційним військам РФ у Донецькій та Луганській областях.
- Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос заявляв, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність. Тому на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним.
- Водночас через нестабільну ситуацію на білорусько-українському кордоні, міський голова Львова Андрій Садовий провів оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва міста, щоб напрацювати план дій на випадок ескалації з боку Білорусі.