3 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та РФ давно створено єдину армію. Окрім цього, він визнав, що ним особисто "давно визначена" участь Білорусі у повномасштабній війні РФ проти України.

Про це пише білоруське державне видання БелТА з посиланням на виступ Лукашенка у меморіальному комплексі “Курган Слави”.

Він зазначив, що РФ – це братня їм держава, найближча держава у світі, де живуть їхні брати, за його словами, “рідні брати”.

“Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи. І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у “спецоперації” визначена мною давно”, – наголосив Лукашенко.

Він також зауважив, що війська РБ зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб “не допустити удару в спину росіянам з боку натовських військ”.

Також Лукашенко вважає, що НАТО збільшило чисельності збройних сил у Східній Європі вдесятеро саме для того, щоб воювати, тож, РБ, на його переконання, “має вистояти”.