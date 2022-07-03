Президент України Володимир Зеленський зреагував на погрози самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, котрий раніше заявив, що з РФ у них давно створено єдину армію та визнав, що ним особисто "давно визначена" участь РБ у повномасштабній війні РФ проти України. Зеленський зазначив, що це дуже небезпечний сигнал.

Про це глава української держави заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Коментуючи заяву білоруського диктатора, Зеленський зазначив, що можливий наступ з боку РБ, перш за все небезпечний для дружнього білоруського народу.

“Він повинен, мені здається, не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України й порушення всіх міжнародних договорів, міжнародного права в цілому”, — пояснив Зеленський.

Президент України зауважив, що такі заяви – дуже небезпечні сигнали, але потрібно спостерігати за тим, до чого вони призведуть.