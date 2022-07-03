Про це глава української держави заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.
Коментуючи заяву білоруського диктатора, Зеленський зазначив, що можливий наступ з боку РБ, перш за все небезпечний для дружнього білоруського народу.
“Він повинен, мені здається, не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України й порушення всіх міжнародних договорів, міжнародного права в цілому”, — пояснив Зеленський.
Президент України зауважив, що такі заяви – дуже небезпечні сигнали, але потрібно спостерігати за тим, до чого вони призведуть.
- Нагадаємо, Лукашенко зазначив, що війська РБ зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб “не допустити удару в спину росіянам з боку натовських військ”.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна намагалася завдати удару по військових об’єктах на території його держави три дні тому, проте всі українські ракети були перехоплені.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів щодо того, що Білорусь офіційно воюватиме у повномасштабній російсько-українській війні на боці РФ.
- Проте у Білорусі проводять розконсервацію військової техніки. Її можуть залучити для допомоги окупаційним військам РФ у Донецькій та Луганській областях.
- Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос заявляв, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність. Тому на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним.