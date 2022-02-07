Лукашенко розповів, наскільки гарним торговельним партнером для Білорусі є Україна

Інтерв’ю опубліковане в білоруському виданні БЕЛТА.
Олександр Лукашенко назвав Україну одним з найтісніших партнерів, зокрема протягом 2021 року об’єми імпорту та експорту між країнами сягали 7 млрд доларів. І в основному це були продовольчі поставки в Україну.
Також він нагадав, що Білорусь (як і Росія) активно постачає в Україну енергоресурси, зокрема цьогоріч здійснила додаткові поставки у зв’язку з енергетичною кризою.
Невизнаний президент Білорусі також зазначив, що якщо Україна почне воювати, вони спільно з РФ підуть в атаку: Якщо вони почнуть воювати, я ж сказав у Посланні, проти нас чи проти Росії, значить, ми воюватимемо, захищатимемо”.
Володимир Соловйов запитав: “А якщо вони почнуть війну проти Донбасу, як поведеться білоруська армія?”.
“Так само як російська”, – заявив Олександр Лукашенко, додавши згодом, що білоруси беззаперечно підуть війною.
Лукашенко також стверджує, що українська влада зараз залежна у своїх рішеннях:
“І навіть Зеленський, вибач мені, перший раз скажу, безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься. Він уже почав кричати: ні-ні, війни не буде, війни немає і так далі. Вони вже його зараз у “стійло” намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше”, – заявив невизнаний президент РФ.
Також у цьому ж інтерв’ю Лукашенко поскаржився на те, що президент Росії Володимир Путін давно обіцяв йому звання полковника, проте досі так і не присвоїв його.
- Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко “взяв курс на збереження суверенітету та зближення з сусідами”, а також закликав повернути Україну “до лона істинної віри”.
- Раніше повідомлялось, що у Білорусі стартували спільні з РФ навчання військ, у межах яких будуть відпрацьовувати боротьбу з незаконними формуваннями. А вже на другому етапі, який розпочнеться 10 лютого, – відбиття зовнішньої агресії.