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Лукашенко розповів, наскільки гарним торговельним партнером для Білорусі є Україна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що Україна знаходиться на другому місці по об’ємах імпорту з Білорусі.

Понеділок, 7 лютого 2022, 08:12
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Інтерв’ю опубліковане в білоруському виданні БЕЛТА. 

Олександр Лукашенко назвав Україну одним з найтісніших партнерів, зокрема протягом 2021 року об’єми імпорту та експорту між країнами сягали 7 млрд доларів. І в основному це були продовольчі поставки в Україну.

Також він нагадав, що Білорусь (як і Росія) активно постачає в Україну енергоресурси, зокрема цьогоріч здійснила додаткові поставки у зв’язку з енергетичною кризою. 

Невизнаний президент Білорусі також зазначив, що якщо Україна почне воювати, вони спільно з РФ підуть в атаку: Якщо вони почнуть воювати, я ж сказав у Посланні, проти нас чи проти Росії, значить, ми воюватимемо, захищатимемо”.

Володимир Соловйов запитав: “А якщо вони почнуть війну проти Донбасу, як поведеться білоруська армія?”. 

“Так само як російська”, – заявив Олександр Лукашенко, додавши згодом, що білоруси беззаперечно підуть війною. 

Лукашенко також стверджує, що українська влада зараз залежна у своїх рішеннях: 

“І навіть Зеленський, вибач мені, перший раз скажу, безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься. Він уже почав кричати: ні-ні, війни не буде, війни немає і так далі. Вони вже його зараз у “стійло” намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше”, – заявив невизнаний президент РФ.

Також у цьому ж інтерв’ю Лукашенко поскаржився на те, що президент Росії Володимир Путін давно обіцяв йому звання полковника, проте досі так і не присвоїв його.

Теги: Володимир Зеленський, війна, Володимир Путін, окупація, Олександр Лукашекно, російська агресія

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