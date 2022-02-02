У Білорусі стартували спільні з РФ навчання військ, у межах яких будуть відпрацьовувати боротьбу з незаконними формуваннями. А вже на другому етапі, який розпочнеться 10 лютого, - відбиття зовнішньої агресії.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання DW.

У вівторок, 1 лютого, на території Білорусі стартував перший етап перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі “Союзна рішучість-2022”. На цьому етапі військові двох країн будуть навчатись давати відсіч незаконним формуванням.

“Під час першого етапу на полігонах будуть відпрацьовуватись питання ведення оборони та боротьби з незаконними формуваннями”, – повідомили у пресслужбі міністерства оборони РФ.

Для навчання на першому етапі, яке триватиме до 9 лютого, з Росії до Білорусі прибули особовий склад і техніка. Також буде створено декілька угрупувань військ, сформовано оборону найважливіших об’єктів держави та оборону повітряного кордону.

Вже на другому етапі навчань війська будуть відпрацьовувати умовну відсіч зовнішньої агресії на південному та західному кордонах Республіки Білорусь. Саме другий етап стане основною фазою навчань, які відбуватимуться на п’яти полігонах до 20 лютого. Для відпрацювання завдань залучать чотири білоруських летовища.

До військових навчань залучено мотострілецькі підрозділи, артилерійські розрахунки, екіпажі танків та бойових машин піхоти (БМП), розрахунки протитанкових керованих ракетних комплексів.

Варто зазначити, що “Союзна рішучість-2022” викликає занепокоєння у Заходу, враховуючи напружену ситуацію на українсько-російському кордоні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 31 січня заявив, що Росія може використати свої війська у Білорусі для вторгнення в Україну.

Проте і у Москві, і у Мінську всі звинувачення у свій бік спростовують та стверджують, що їхні спільні навчання не становлять ніякої загрози.