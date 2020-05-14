Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у Центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах.

Про це свідчить інформація на сайті ЦВК.

Прийом документів закінчується завтра, 15 травня. На даний момент, на виборах президента Білорусі зареєструвалися 14 кандидатів. Крім Лукашенко, у виборах братимуть участь 11 безпартійних кандидатів, а також представник Об’єднаної громадянської партії Володимир Непомнящих і депутат від Ліберал-демократичної партії Олег Гайдукевич.

Керівником ініціативної групи Лукашенко буде Михайло Орда – голова Федерації профспілок Білорусі.

Зараз в ЦВК реєструють ініціативні групи з висунення кандидатів в президенти, які з 21 травня по 19 червня зможуть збирати підписи на підтримку висування свого кандидата.

Саме висунення кандидатів пройде з 20 червня по 4 липня, реєстрація – з 5 по 14 липня. Дострокове голосування на виборах відбудеться з 4 по 8 серпня. Основний день голосування – 9 серпня.