Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що "питання України потрібно було розв'язати у 2014-2015 роках", коли Україна не була готова до війни.

Джерело: Белта

Як зазначив Лукашенко, він “абсолютно згоден” з російським президентом Володимиром Путіним у твердженні, що “не ми почали цю війну”.

“Вона почалась навіть не у 2014 році. Вона почалась задовго до 2014 року Ми бачили все, що тут відбувалось: той “коричневий” переворот, який відбувся, і до чого Україну підводять. Бачили, хто був в авангарді”, – сказав він.

На думку Лукашенка, українська влада мала змогу зробити все, аби люди жили мирно, проте “ні Янукович, ні Порошенко, ні теперішній Зеленський цим не скористались”.

“Вони що, хотіли війни? Ні. Їх просто підштовхували до цього”, – додав він.

Тому, наголосив Лукашенко, російсько-українська війна була невідворотньою і якби вона не почалась рік тому, то “це б почалось завтра”.

“Все йшло до цього. Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не розв’язали це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності… Всі хотіли мирно якось врегулювати. А вони за цей час створили боєздатні збройні сили”, – наголосив самопроголошений президент РБ.

Він резюмував, що цей намір підтвердили колишні учасники мирних перемовин, зокрема експрезидент Франції Франсуа Оланд.

“Вони відкрито зізнались, що вони робили все, аби підготувати Україну до війни з Росією”,- сказав він.