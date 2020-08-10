Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив іноземні держави у відключенні інтернету в республіці під час виборів.

Про це він заявив на зустрічі з главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає “БелТА”.

“Хтось не може заспокоїтися, закликає виходити на вулиці. Навіть з-за кордону вимикають Інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Наші фахівці зараз розбираються, звідки йде блокування. Якщо Інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону”, – сказав Лукашенко.

За його словами, проти Білорусі “гибридно діють в усіх напрямках”, але вона вистоїть.

Відомо, що Інтернет в Мінську почав пропадати з ранку в день президентських виборів – 9 серпня, а до вечора повністю зник.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.