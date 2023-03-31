Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав негайно припинити активні бойові дії в Україні. У Кремлі вже зреагували на заклик Лукашенка.

Про це повідомляє Reuters.

Олександр Лукашенко – один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна – сьогодні закликав до негайного припинення вогню без попередніх умов. Він додав, що Росія та Україна також повинні розпочати перемовини щодо тривалого перемир’я.

У Росії на заклик Лукашенка вже зреагували. Зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що РФ взяла до уваги заяву Лукашенка, але припинення вогню зараз неможливе, оскільки це не допоможе Росії досягти цілей “спеціальної військової операції”.

“Щодо України нічого не змінюється, спеціальна військова операція триває, тому що сьогодні це єдиний засіб для досягнення наших цілей”, — сказав Пєсков.

Він також згадав про мирний план Китаю щодо російсько-української війни зауваживши, що деякі його пункти “на даний час є нездійсненними через небажання, а точніше нездатність України не підкорятися своїм наглядачам та командирам”.

“Ці командири, як ми знаємо, не сидять у Києві і наполягають на тому, що війна повинна тривати”, – сказав Пєсков.