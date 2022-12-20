Співробітники Служби безпеки України знайшли й сприяли передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час тимчасової окупації міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну російські армійці пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні й вивезли з помешкання понад 120 старожитностей. Відтак ці ікони передали у приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ МП. Зараз він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України.

Після звільнення українськими захисниками Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди окупанти передали награбовані речі під виглядом “повернення” культурних цінностей, які нібито належать Російській Федерації.

За даними правоохоронців, до медійного супроводження цього процесу загарбники залучили керівників колишньої окупаційної адміністрації міста та цілу групу кремлівських пропагандистів.

Відтак, Служба безпеки України ініціювала повернення предметів старовини законному власнику. Своєю чергою, почесний консул подякував за це українській спецслужбі та оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.