Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас під час зустрічі з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком заявив, що Литва готує новий пакет підтримки.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

“Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію підтримки України усіма нашими можливостями і готуємо новий пакет підтримки”, – наголосив очільник оборонного відомства Литви.

Зазначено, що до цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на 409 мільйонів євро. Зараз формується новий пакет підтримки.

Повідомляється, що значна частина підтримки України Литвою складається з військової підготовки. Цього року планується підготувати 1600 бійців. Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і шляхом приєднання до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як “Interflex”. Також планується підготувати курси з розмінування в Литві спільно з північними країнами.

Крім того, міністр додав, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі, де, серед інших важливих питань, шукатимуть згоду щодо перспективи членства України.