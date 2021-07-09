У Литві армія почала встановлювати загорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для стримування потоку нелегальних мігрантів.

Про це, зокрема, інформують литовська новинна агенція BNS та видання Delfi.

У п’ятницю, 9 липня, розгортання загорожі почалося на південному кордоні з Білоруссю, поблизу міста Друскінінкай. З початку року саме тут затримували найбільше мігрантів (згідно з попередніми даними – 512).

Загальна протяжність цієї ділянки кордону, де почали встановлювати бар’єр з колючого дроту, становить близько 30 кілометрів.

Загалом з початку 2021 року з Білорусі до Литви намагалися нелегально потрапити понад півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Як зазначає BNS, за останні місяці Литва зіткнулася з майже двадцятиразовим збільшенням потоку нелегальних мігрантів з Білорусі. Влада Литви вважає, що це організована гібридна атака білоруського режиму (у відповідь на запроваджені раніше санкції).

Цього тижня уряд Литви вирішив посилити кордон та створити додатковий фізичний бар’єр у вигляді колючого дроту. В Міністерстві національної оборони Литви поінформували, що загородження на кордоні встановлює армія у співпраці з міністерством внутрішніх справ країни.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пояснив, що цей бар’єр затримуватиме мігрантів на кордоні до прибуття прикордонників та військових.

Як поінформувала міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте, після завершення будівництва загорожа перекриє близько 550 кілометрів лінії литовсько-білоруського кордону.

“Відсьогодні розпочато зведення колючого бар’єру. Планується встановити 550 кілометрів. Також прийнято рішення розпочати будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Ми могли б зробити це досить швидко, ціна такого паркану складе близько 41 млн євро. Все виглядатиме так: встановлюємо колючий бар’єр і паралельно будуємо паркан. При його будівництві ми будемо використовувати колючий бар’єр, це буде подвійний захист”, – пояснила Білотайте.

У службі охорони державного кордону Литви заявили, що загорожа з колючого дроту може бути повністю зведена протягом декількох місяців.

Варто зазначити, що загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить майже 679 кілометрів.

Тим часом президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.