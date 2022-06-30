Литва отримає фінансування для посилення захисту кордону з Білоруссю та запобігання нелегальній міграції. Європейська комісія надасть для цього 55 мільйонів євро.

Про це повідомило МВС Литви.

За словами міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте, нині спроб нелегального перетину кордону – набагато менше. Водночас потенційні загрози залишаються, через що країна інтенсивно продовжує побудову фізичного паркану на кордоні.

“Надана надійна підтримка дозволить значно посилити наші можливості з охорони кордону з Білоруссю. Оскільки це зовнішній кордон не лише Литви, а й ЄС, його максимальний захист є турботою всього Європейського співтовариства”, — зазначила міністерка.

Кордон планують охопити системами євромоніторингу, хоча зараз ним вже контролюється 70,5% теренів. Системи прикордонного нагляду хочуть встановити на шести пунктах пропуску на кордоні з Білоруссю. Монтажні роботи вже виконано наполовину. У Литві мають намір виконати роботи протягом цього та наступного року.

Торік у грудні для охорони кордону Литви виділяли 15 мільйонів євро. Кошти спрямували на модернізацію засобів спостереження за кордоном. Серед них – вертольоти, дрони, нічне бачення, сканер відбитків пальців тощо.

Заходи посилення безпеки відбуваються через штучно створену міграційну кризу та неодноразові зіткнення на кордоні, які спровокував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Крім Литви від цього потерпала Польща, тому країни обидві стали будувати паркани на кордоні.