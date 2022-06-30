Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.
Раніше повідомлялося, що стіна матиме довжину 187 кілометрів, а вартість робіт перевищує 1,5 мільярда злотих (355 мільйонів доларів). Також завершити роботи планувалося до кінця червня.
Також почалося встановлення електронного кордону. Утім, у загородженні є 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для малих, а також водопропускні труби.
Будівництво розпочалося 25 січня, а 30 червня робота добігає кінця. На зведення стіни витрачено 5 місяців інтенсивних робіт. Прикордонники додали, що “так буде безпечніше”.
Варто зауважити, що з початку 2022 року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону між Польщею та Білоруссю. 2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
- Нагадаємо, що протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.
- 11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.
- 14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.