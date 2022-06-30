Про це повідомила пресслужба Прикордонної служби Польщі.

Раніше повідомлялося, що стіна матиме довжину 187 кілометрів, а вартість робіт перевищує 1,5 мільярда злотих (355 мільйонів доларів). Також завершити роботи планувалося до кінця червня.

Також почалося встановлення електронного кордону. Утім, у загородженні є 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для малих, а також водопропускні труби.

Будівництво розпочалося 25 січня, а 30 червня робота добігає кінця. На зведення стіни витрачено 5 місяців інтенсивних робіт. Прикордонники додали, що “так буде безпечніше”.

Варто зауважити, що з початку 2022 року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону між Польщею та Білоруссю. 2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.