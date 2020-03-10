Про це інформує британське агентство ВВС.
Так, Майлі Сайрус скасувала поїздку до Австралії, де повинна була виступити на благодійному концерті в рамках світового туру Bushfire Relief на підтримку зусиль, спрямованих на ліквідацію наслідків лісових пожеж у цій країні, інформує The Guardian. Концерт планувався в Мельбурні.
Співачка зазначила, що “дуже розчарована”, але вважає за необхідне дотримуватися рекомендацій влади.
“Згідно з рекомендаціями місцевих, державних, федеральних і міжнародних органів влади, в тому числі Центрів із контролю і профілактики захворювань (США, – ред.), знизити потенційні ризики для здоров’я у відповідь на нинішню глобальну кризу в галузі охорони здоров’я, ми відмовляємося від нашої поїздки до Австралії для участі в шоу. Я дуже розчарована, але повинна робити те, що правильно для захисту здоров’я і безпеки моєї команди”, – наголосила Сайрус.
Співачка додала, що зробить пожертвування до фонду боротьби з наслідками пожеж в Австралії.
Також стало відомо про скасування двох концертів Мадонни в Парижі, оскільки французька влада тимчасово заборонила проведення великих заходів.
Концерти, заплановані на 10 і 11 березня, повинні були стати останніми в рамках світового туру співачки Madame X. Гроші за квитки пообіцяли повернути.
У свою чергу американський рок-гурт Pearl Jam через поширення коронавірусу вирішив скасувати турне по США і Канаді, яке повинно було розпочатися 18 березня. За словами музикантів, “ризик надто великий”.
“Оскільки ми не маємо прикладів того, що національна система охорони здоров’я США може з усім цим впоратися, у нас немає причин вірити, що ситуація буде під контролем через кілька тижнів”, – йдеться в заяві гурту.
Як зазначає ВВС, згідно з деякими повідомленнями, буде перенесено і один із найвідоміших музичних фестивалів світу – Coachella, який щороку проводиться в Каліфорнії. Цього року він був запланований на квітень.
За попередніми даними, Coachella доведеться провести на півроку пізніше. Зазначений фестиваль кожного року відвідують близько 250 тисяч людей.
- Через коронавірус Google скасувала великий новинний захід I/O 2020. Він мав відбутися в Каліфорнії 12-14 травня.
- Організаційний комітет найбільшої української IT-конференції iForum через поширення коронавірусу вирішив перенести її на осінь.