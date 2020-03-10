Спалах коронавірусу COVID-19 вплинув на світ шоу-бізнесу: про скасування концертів уже повідомили американські співачки Мадонна і Майлі Сайрус, а також рок-гурт із США Pearl Jam.

Про це інформує британське агентство ВВС.

Так, Майлі Сайрус скасувала поїздку до Австралії, де повинна була виступити на благодійному концерті в рамках світового туру Bushfire Relief на підтримку зусиль, спрямованих на ліквідацію наслідків лісових пожеж у цій країні, інформує The Guardian. Концерт планувався в Мельбурні.

Співачка зазначила, що “дуже розчарована”, але вважає за необхідне дотримуватися рекомендацій влади.

“Згідно з рекомендаціями місцевих, державних, федеральних і міжнародних органів влади, в тому числі Центрів із контролю і профілактики захворювань (США, – ред.), знизити потенційні ризики для здоров’я у відповідь на нинішню глобальну кризу в галузі охорони здоров’я, ми відмовляємося від нашої поїздки до Австралії для участі в шоу. Я дуже розчарована, але повинна робити те, що правильно для захисту здоров’я і безпеки моєї команди”, – наголосила Сайрус.

Співачка додала, що зробить пожертвування до фонду боротьби з наслідками пожеж в Австралії.

Також стало відомо про скасування двох концертів Мадонни в Парижі, оскільки французька влада тимчасово заборонила проведення великих заходів.

Концерти, заплановані на 10 і 11 березня, повинні були стати останніми в рамках світового туру співачки Madame X. Гроші за квитки пообіцяли повернути.

У свою чергу американський рок-гурт Pearl Jam через поширення коронавірусу вирішив скасувати турне по США і Канаді, яке повинно було розпочатися 18 березня. За словами музикантів, “ризик надто великий”.

“Оскільки ми не маємо прикладів того, що національна система охорони здоров’я США може з усім цим впоратися, у нас немає причин вірити, що ситуація буде під контролем через кілька тижнів”, – йдеться в заяві гурту.

Як зазначає ВВС, згідно з деякими повідомленнями, буде перенесено і один із найвідоміших музичних фестивалів світу – Coachella, який щороку проводиться в Каліфорнії. Цього року він був запланований на квітень.

За попередніми даними, Coachella доведеться провести на півроку пізніше. Зазначений фестиваль кожного року відвідують близько 250 тисяч людей.