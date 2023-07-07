Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Росія не повинна більше загрожувати безпеці Запорізької АЕС.

Джерело: Джеймс Клеверлі в Twitter

“Росія не повинна надалі загрожувати безпеці Запорізької АЕС. МАГАТЕ повинне мати повний доступ для інспектування станції та забезпечення ядерної безпеки”, – написав він.