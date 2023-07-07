Джерело: Джеймс Клеверлі в Twitter
“Росія не повинна надалі загрожувати безпеці Запорізької АЕС. МАГАТЕ повинне мати повний доступ для інспектування станції та забезпечення ядерної безпеки”, – написав він.
- На Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській атомних електростанціях відбулися ротації місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер попередив, що якщо Росія здійснить теракт на Запорізькій АЕС, то наслідки цього “вийдуть за межі звичайної проблеми безпеки і торкнуться всього світу”.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.