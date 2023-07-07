На Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській атомних електростанціях відбулися ротації місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України.

Цього тижня на ВП “Рівненська АЕС”, ВП “Хмельницька АЕС”, ВП “Південноукраїнська АЕС” успішно проведено ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії. На кожній з цих АЕС почали роботу вже дев’яті групи експертів.

У відомстві нагадали, що постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

Додамо, що нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що фахівці досягли прогресу в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Однак доступ до даху агентство не отримало.

“Я думаю, що ми досягаємо прогресу”, – сказав Гроссі журналістам у Токіо.

За його словами, представники МАГАТЕ відвідали об’єкти, включаючи басейни охолодження, і не побачили “жодних ознак наявності вибухових речовин або мін у цих місцях”.

Однак, за словами Гроссі, МАГАТЕ досі не отримало доступ до даху станції. Він також нагадав журналістам, що станція знаходиться в “зоні активних бойових дій”, і що доступ до неї потребує часу.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може використовувати ЗАЕС як зброю. Він заявив, що російські війська розмістили на дахах станції “предмети, схожі на вибухівку”.

Своєю чергою, директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об’єкти.

Петро Котін повідомив, що небезпека на станції залишається великою.

“Небезпека на станції велика і ця небезпека пов’язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових РФ”.

Котін також розповів, яка приблизна кількість військових зараз знаходяться на ЗАЕС: “Їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією, там знаходиться близько 700 осіб військових”.

“І фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були”, – додав директор “Енергоатому”.