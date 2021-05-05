Про це він написав у своєму Twitter.
“Нам потрібно співпрацювати, щоб викривати поведінку Росії, притягнути РФ до відповідальності за її дії, а також тиснути на Москву, щоб вона дотримувалась своїх міжнародних зобов’язань” – зазначив Блінкен.
Речник Держдепу Нед Прайс зробив ретвіт допису Блінкена та нагадав, що Росія повинна припинити військовий конфлікт на Донбасі та незаконну окупацію Криму.
“Росія повинна виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями та сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму”, – наголосив Прайс.
Як відомо, Ентоні Блінкен перебуває у Великій Британії, де напередодні взяв участь у засіданні G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств, а також провів низку двосторонніх зустрічей.
Як поінформував офіційний представник Держдепартаменту США під час розмови з журналістами, Блінкен обговорював українське питання під час зустрічей.
“На кожній двосторонній зустрічі ми проходили різні підтеми; щодо України, наприклад, де ми всі погодилися й висловили солідарність з Україною на тлі російської агресії, що є зовнішньою загрозою, яка постала перед нею; а також внутрішньої агресії, де вони (українці, – ред.) мають справу з корупцією та проблемами подальшого просування у процесі реформ”,- зауважив представник Держдепартаменту.
Він уточнив, що держсекретар США Ентоні Блінкен матиме змогу передати ці меседжі президентові Зеленському під час візиту до Києва.
Як відомо, у середу, 5 травня, Блінкен має розпочати свій перший офіційний візит до України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту в Київ обговорив із главою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем стягування російських військ РФ до українських кордонів.
- Державного секретаря США Ентоні Блінкена під час його візиту до Києва супроводжуватиме його заступниця Вікторія Нуланд, яка раніше опікувалася ядерним роззброєнням України і відвідувала активістів Євромайдану.
- 2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.