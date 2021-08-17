Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року.
Респонденти давали оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою. Найнижчий бал означає “професійний досвід і компетентність практично відсутні”, а найвищий – що він “володіє значним професійним досвідом і компетентністю”.
Відтак, 53,9% опитаних обрали бали “1” або “2” (відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності глави держави).
І лише 19% респондентів обрали бали “4” або “5” (відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності).
Ще 24,1% опитаних обрали середній бал “3”.
Крім того, 47,5% респондентів заявили, що особистісні якості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Володимира Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України.
Лише 17,6% опитаних вважають, що відповідають, а 27,5% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.
Дослідження було проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.
- Понад 88% українців відчувають негативні емоції стосовно нинішньої влади в Україні. Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.
- Менш ніж 18% ключових фактологічних висловлювань президента України Володимира Зеленського на нещодавній пресконференції 20 травня були правдиві.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.