Понад 88% українців відчувають негативні емоції до нинішньої влади в Україні.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.

Так, соціологи поцікавилися в респондентів, які емоції чи почуття вони переважно відчувають зараз до нинішньої влади в Україні.

З’ясувалося, що 88,6% опитаних відчувають негативні емоції/почуття до влади.

Зокрема, 42,3% відчувають розчарування, 16,7% – тривогу, 9,3% – байдужість, 8,8% – відчай, 6,1% – страх, 5,4% – ненависть.

Водночас з’ясувалося, що 40,4% респондентів відчувають і позитивні емоції до влади.

Так, 22,3% опитаних досі відчувають надію, а 7,6% – оптимізм. Ще 3,8% респондентів відчувають цікавість, 3,2% – симпатію, 2,1% – впевненість.

І лише 1,5% опитаних відчувають гордість за нинішню владу.

Під час опитування 62,4% респондентів висловили думку, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку.

Протилежної думки дотримуються 26,4% опитаних.

Результати опитування репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.

Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2,1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1,5% – для показників близьких до 10% та +/-1,1% – для показників, близьких до 5%.