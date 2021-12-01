Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, 65,9% українців переконані, що справи в Україні рухаються у неправильному напрямку.
Разом з тим, 15-18 жовтня в у цьому були переконані 61,7% опитаних громадян. Протягом місяця 4,2% українців переконалися у хибному розвитку справ держави.
Водночас із 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто переконаний у правильному напрямку справ.
Частка тих, хто не визначився або відмовляється відповідати, складає 15,5%, що на 0,1% менше, ніж минулого місяця.
- Нагадаємо, понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Також рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, яку готові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від “Слуги народу” становить понад 2%.