Майже 70% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямку – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.

Про це свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, яке КМІС проводив з 26 по 29 листопада 2021 року, 65,9% українців переконані, що справи в Україні рухаються у неправильному напрямку.

Разом з тим, 15-18 жовтня в у цьому були переконані 61,7% опитаних громадян. Протягом місяця 4,2% українців переконалися у хибному розвитку справ держави.

Водночас із 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто переконаний у правильному напрямку справ.

Частка тих, хто не визначився або відмовляється відповідати, складає 15,5%, що на 0,1% менше, ніж минулого місяця.