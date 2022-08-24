Майже по всій Україні буде сонячно та спекотно, дощі пройдуть лише у чотирьох регіонах: прогноз погоди на 24 серпня

За даними синоптиків у середу, 24 серпня, практично у всіх регіонах Україн буде спекотно та сонячно. Дощі та грози прогнозують лише у чотирьох регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні погода буде різноманітною. Дощі і грози очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В інших західних регіонах – сонячно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +27 до +30 градусів, на Рівненщині та Хмельниччині – до +31.

У центральній частині України опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до +29…+31 градуса. На Вінниччині та Полтавщині – +30…+32, а на Дніпропетровщині до +33.

На півночі без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +30 до +32 градусів, на Сумщині – +28..+30.

У східних областях без опадів. Вдень температура повітря становитиме +30…+33 градуси, на Луганщині до +34.

На півдні також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +30…+32, а на Миколаївщині та у Криму – +31…+33 градуси.

У Києві 24 серпня без опадів. Вдень повітря прогріється до +30…+32 градусів.