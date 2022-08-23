Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що найгірший сценарій повномасштабної російсько-української війни вже позаду. Він заявив, що попереду — контрнаступ Збройних сил України та новий етап війни.

Про це повідомив у коментарі CNN.

За його словами, Україна знаходиться на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і утворила там багато засобів стримування.

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Також Резніков додав, що війна знаходиться на порозі “нового етапу”, адже Збройні сили України наразі почали контрнаступ “в іншому напрямку”.

Міністр зазначив, що “синдром втоми” у міжнародній спільноті є однією з головних загроз у боротьбі України з Росією, і з цією загрозою необхідно працювати.