Про це повідомив у коментарі CNN.
За його словами, Україна знаходиться на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і утворила там багато засобів стримування.
Також Резніков додав, що війна знаходиться на порозі “нового етапу”, адже Збройні сили України наразі почали контрнаступ “в іншому напрямку”.
Міністр зазначив, що “синдром втоми” у міжнародній спільноті є однією з головних загроз у боротьбі України з Росією, і з цією загрозою необхідно працювати.
- За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.
- Українські військові роблять все для того, аби повернути під контроль південь Херсонської області та витіснити звідти російських загарбників. Проте російські армійці все ще мають перевагу в артилерії, боєприпасах і важкому озброєнні.
- П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що зараз немає іншої мети, аніж контрнаступ і перемога України у війні проти російської агресії.
- Радник очільника ОП Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ на тимчасово окупований Херсон уже розпочався. Він також поділився своїм баченням ведення війни з української сторони та публічних заяв.