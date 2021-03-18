Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон назвав дату свого наступного бою.

Про це повідомляє Boxingscene.

“Кінець травня. Арена, на якій Канело (мексиканець Сауль Альварес) бився з (турком Авні) Йилдириму. 29 або 31 травня, приблизно в ці дати”, – наводить видання слова Тайсона.

Попри те, що Тайсон не назвав імені свого супротивника, видання повідомляє, що боксер веде активні переговори про бій з Евандером Холіфілдом в показовому поєдинку.

Також в ЗМІ з’явилася інформація, що їх бій запланований на липень цього року.

Майк Тайсон – американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії; один з найвідоміших і впізнаваних боксерів в історії. Він абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990), чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988- 1990), лінійний чемпіон (1988-1990). У поєдинках він здобув 50 перемог (в тому числі 44 нокаутом) і зазнав 6 поразок.