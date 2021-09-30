Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 556 осіб;
- летальних випадків – 194;
- одужало – 3 839 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 93 356 (зокрема методом ПЛР – 46 604, методом ІФА – 10 626);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 126.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 423 379 осіб;
- одужало – 2 255 191 особа;
- летальних випадків – 56 274;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 563 випадки;
Вінницька область – 208 випадків;
Волинська область – 276 випадків;
Дніпропетровська область – 926 випадків;
Донецька область – 739 випадків;
Житомирська область – 560 випадків;
Закарпатська область – 97 випадків;
Запорізька область – 632 випадки;
Івано-Франківська область – 368 випадків;
Київська область – 291 випадок;
Кіровоградська область – 79 випадків;
Луганська область – 387 випадків;
Львівська область – 927 випадків;
Миколаївська область – 227 випадків;
Одеська область – 752 випадки;
Полтавська область – 240 випадків;
Рівненська область – 422 випадки;
Сумська область – 455 випадків;
Тернопільська область – 434 випадки;
Харківська область – 1 087 випадків;
Херсонська область – 429 випадків;
Хмельницька область – 483 випадки;
Черкаська область – 283 випадки;
Чернівецька область – 455 випадків;
Чернігівська область – 437 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
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