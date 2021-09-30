В Україні за минулу добу, 29 вересня, зафіксовано 11757 нових випадків COVID-19. Захворіли 1054 дитини та 242 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 556 осіб;

летальних випадків – 194;

одужало – 3 839 осіб;

здійснено тестувань за добу – 93 356 (зокрема методом ПЛР – 46 604, методом ІФА – 10 626);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 126.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 423 379 осіб;

одужало – 2 255 191 особа;

летальних випадків – 56 274;

проведено ПЛР-тестувань – 12 829 867.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 563 випадки;

Вінницька область – 208 випадків;

Волинська область – 276 випадків;

Дніпропетровська область – 926 випадків;

Донецька область – 739 випадків;

Житомирська область – 560 випадків;

Закарпатська область – 97 випадків;

Запорізька область – 632 випадки;

Івано-Франківська область – 368 випадків;

Київська область – 291 випадок;

Кіровоградська область – 79 випадків;

Луганська область – 387 випадків;

Львівська область – 927 випадків;

Миколаївська область – 227 випадків;

Одеська область – 752 випадки;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 422 випадки;

Сумська область – 455 випадків;

Тернопільська область – 434 випадки;

Харківська область – 1 087 випадків;

Херсонська область – 429 випадків;

Хмельницька область – 483 випадки;

Черкаська область – 283 випадки;

Чернівецька область – 455 випадків;

Чернігівська область – 437 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.