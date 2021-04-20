Про це свідчать результати опитування Центру “СОЦИС” (SOCIS) на тему “Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?”.
Так, для 54,2% опитаних фінансове (матеріальне) становище родини за останні два роки погіршилося.
І лише для 7,8% респондентів життя покращилося. Водночас 36,4% не помітили якихось змін.
Крім того, респондентів попросили оцінити, як зміниться їхнє життя протягом найближчого року: погіршиться, налагодиться чи загалом змін не відбудеться.
З’ясувалося, що лише 23,4% опитаних очікують, що протягом року життя більш-менш налагодиться.
Ще 46% не очікують змін, а 18,7% готуються до гіршого.
Дослідження проводилося 8 – 12 квітня 2021 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
- Згідно із цим же опитуванням, майже 73% українців вважають поганою економічну ситуацію в країні. А серед ключових причин цього називають корупцію та некомпетентність влади.
- Понад 57% українців вважають владу президента Володимира Зеленського непрофесійною та дилетантською. Крім того, майже половина українців (46,9%) вважають, що президент Володимир Зеленський не виконав більшості обіцянок, які давав під час виборчої кампанії 2019 року.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.